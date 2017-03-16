Более 150 российских саперов отправились разминировать Пальмиру

По данным министерства, в первую очередь саперы разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города. Среди них — больницы, объекты водоснабжения и электроснабжения. Также саперы разминируют историческую часть Пальмиры.

В ведомстве отметили, что впервые специалистами ​ будут испытаны на практике перспективные образцы средств поиска и обнаружения взрывоопасных веществ, а также защиты саперов.

По сообщению Минобороны, помимо 150 саперов, в Пальмиру были переброшены ​ 17 единиц специальной техники.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 2 марта доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Пальмиры. Как сообщал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, значительный вклад в разгром в Пальмире террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) внесла российская авиация и Силы специальных операций.