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10:24 (мск), источник: РБК

Более 150 российских саперов отправились разминировать Пальмиру

Более 150 российских саперов были направлены в сирийскую Пальмиру для того, чтобы разминировать город. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

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фотографий

По данным министерства, в первую очередь саперы разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города. Среди них — больницы, объекты водоснабжения и электроснабжения. Также саперы разминируют историческую часть Пальмиры.

Фоторепортаж
«Мин нет»

В ведомстве отметили, что впервые специалистами ​ будут испытаны на практике перспективные образцы средств поиска и обнаружения взрывоопасных веществ, а также защиты саперов.

По сообщению Минобороны, помимо 150 саперов, в Пальмиру были переброшены ​ 17 единиц специальной техники.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 2 марта доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Пальмиры. Как сообщал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, значительный вклад в разгром в Пальмире террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) внесла российская авиация и Силы специальных операций.

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