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09:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Кандидата от ЕР на пост губернатора Прикамья назовут в июне

После праймериз.

Источник: УралИнформБюро

Отделение «Единой России» в Пермском крае представит своего кандидата на пост губернатора во второй половине июня. Этому будет предшествовать процедура предварительного голосования, которая завершится партийной конференцией. Выбирать кандидата на ней будут члены регионального политсовета партии, региональной контрольной комиссии и делегаты конференции. Точная дата мероприятия пока не определена, ориентировочные сроки — 3—16 июня, передает «Уралинформбюро».

Местные политсоветы ЕР в Прикамье также определились с порядком проведения праймериз. Выбирать свои думы в сентябре будут в 22 муниципалитетах. В 16 из них «медведи» решили проводить предварительное голосование по максимально закрытой модели — определять кандидатов от партии будут ее члены, утвержденные оргкомитетом.

В шести территориях (Нытвенский, Еловский, Кудымкарский районы, города Губаха, Лысьва, Березники) единороссы выбрали модель слегка мягче — голосовать на праймериз будут местные «медведи», участники общественных объединений, а также представители организаций, входящих в оргкомитет.

Выборы губернатора Пермского края и представительных органов в городах региона состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

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