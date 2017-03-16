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09:51 (мск), источник: СуперОмск

Мэр Омска назначил Фрикеля заместителем главы Кировского округа

По решению Вячеслава Двораковского с сегодняшнего дня, 16 марта, Александр Фрикель назначен первым заместителем главы администрации Кировского округа.

Как ранее писал «СуперОмск», Фрикель на этом посту сменит Сергея Никифорова, который должен уйти на пенсию.

В конце января чиновник уволился по собственному желанию с должности замминистра строительства и ЖКК, проработав там чуть больше года.

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