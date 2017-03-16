Мэр Омска назначил Фрикеля заместителем главы Кировского округа
По решению Вячеслава Двораковского с сегодняшнего дня, 16 марта, Александр Фрикель назначен первым заместителем главы администрации Кировского округа.
По решению Вячеслава Двораковского с сегодняшнего дня, 16 марта, Александр Фрикель назначен первым заместителем главы администрации Кировского округа.
Как ранее писал «СуперОмск», Фрикель на этом посту сменит Сергея Никифорова, который должен уйти на пенсию.
В конце января чиновник уволился по собственному желанию с должности замминистра строительства и ЖКК, проработав там чуть больше года.