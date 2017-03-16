Сергей Аксёнов назвал туристические преимущества Крыма

Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава Крыма Сергей Аксёнов. К сожалению, на нынешнем этапе это наши самые главные преимущества, поскольку пока инфраструктура ещё не соответствует европейскому и мировому уровню.

Поэтому какие-то пробелы мы должны сгладить, может даже повышенным вниманием и заботливым отношением к тем, кто сюда приезжает, — сказал С. Аксёнов. Еще одним преимуществом крымский премьер считает субсидирование авиаперевозок, что должно стать дополнительным бонусом для Крыма в вопросе увеличения туристического потока. У нас подписаны соглашения с губернаторами других регионов, в рамках которых прорабатываются возможности формирования на этот год новых авиарейсов. Такие задачи поставлены перед около 12 субъектами Российской Федерации. Это дополнительно к тем рейсам, которые есть в действующем расписании нашего аэропорта на текущий год, — отметил глава Крыма.