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11:29 (мск), источник: Sputnik.md

Как Дорин Киртоакэ может быть отправлен в отставку

Как генпримара Кишинева могут снять с должности, и почему он так крепко держится за свое кресло- об этом в эфире студии Sputnik Молдова поговорили постоянные обозреватели Андрей Петрик, Наталья Иовва и Сергей Цуркану.

Источник: Sputnik.md

В этом году Дорин Киртоакэ может покинуть пост генерального примара молдавской столицы, а руководить городской администрацией будет новый градоначальник. Соответствующее заявление сделал глава фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан. Он объявил, что фракция социалистов инициирует референдум по отставке Киртоакэ с поста примара Кишинева.

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«В случае, если судебная инстанция отклонит запрос о регистрации инициативной группы, мы обратимся в Европейский суд по правам человека, так как это явное нарушение прав человека», — заявил Чебан.

По словам социалиста, на данный момент большинство жителей Кишинева выступает за смену руководства столичной администрации.

На референдуме по отзыву генпримара есть обязательное требование: количество голосов, поданных за отставку должно быть не меньше числа голосов за избрание градоначальника. На всеобщих местных выборах в 2015 году за Дорина Киртоакэ проголосовали 163 тысячи 570 жителей муниципия, соответственно, на референдуме за его отставку с этого поста должно высказаться столько же граждан.

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