Как Дорин Киртоакэ может быть отправлен в отставку

В этом году Дорин Киртоакэ может покинуть пост генерального примара молдавской столицы, а руководить городской администрацией будет новый градоначальник. Соответствующее заявление сделал глава фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан. Он объявил, что фракция социалистов инициирует референдум по отставке Киртоакэ с поста примара Кишинева.

«В случае, если судебная инстанция отклонит запрос о регистрации инициативной группы, мы обратимся в Европейский суд по правам человека, так как это явное нарушение прав человека», — заявил Чебан.

По словам социалиста, на данный момент большинство жителей Кишинева выступает за смену руководства столичной администрации.

На референдуме по отзыву генпримара есть обязательное требование: количество голосов, поданных за отставку должно быть не меньше числа голосов за избрание градоначальника. На всеобщих местных выборах в 2015 году за Дорина Киртоакэ проголосовали 163 тысячи 570 жителей муниципия, соответственно, на референдуме за его отставку с этого поста должно высказаться столько же граждан.