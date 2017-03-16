Глава Нацбанка высказался об объединении банков Казахстана

Глава Нацбанка отметил, что о процессе консолидации в банковском секторе говорили неоднократно.

«Оптимизация издержек и затрат в банковском секторе — это неизбежный процесс. И акционеры банка должны оценивать, насколько финансовые институты способны обеспечить рентабельность их бизнеса с точки зрения будущих обязательств по капитализации институтов. Для того, чтобы своевременно рассчитывались по тем обязательствам, которые эти банки имеют. В условиях замедления экономической активности в стране, очевидно, что для многих фининститутов процесс консолидации может являться одним из решений, когда именно за счет объединения сильных сторон одного института будут нивелироваться слабые стороны другого института, и может получиться довольно здоровый сбалансированный финансовый институт», — сказал Акишев.

«То, что сейчас происходит на рынке, когда банки подписали меморандум о намерении объединиться. Я знаю, что идут разговоры других банков. Этот процесс будет продолжаться, этот процесс исключительно базируется на экономической оценке бизнеса. Мы как регулятор заинтересованы в том, чтобы иметь стабильную финансовую систему в стране. Если мы видим, что объединение, кооперация или консолидация игроков на рынке приводит к улучшению устойчивости финансовой системы, мы это приветствуем. То, что вчера два банка объявили о намерении, этот процесс о обсуждался с нами — акционеры банка встречались с руководством Нацбанка и показывали ту модель, по которой будут двигаться. Я думаю, они понимают, куда будут двигаться. Эти процессы будут продолжаться», — прокомментировал глава Нацбанка.

Ранее сообщалось, что АО «Tengri Bank» подписало меморандум о намерениях объединения с АО «Capital Bank Kazakhstan». Также Народный банк заявлял о намерении выкупить контрольный пакет акций Казкоммерцбанка.

Кроме того, известно, что Цеснабанк обсуждает возможность слияния с Банк ЦентрКредит.