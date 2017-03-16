Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
10:08 (мск), источник: УралПолит.ру

В Ирбитском районе массово сокращают фельдшеров

ИРБИТ, 16 марта, ИА УралПолит.Ru. В Ирбитском районе с мая сокращают медсестер фельдшерских пунктов в селах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил свердловский депутат Государственной думы от «Единой России» Максим Иванов.

«Пока выступал по законопроекту о садоводах, в приемную позвонили жители Ирбитского района, работники сферы здравоохранения. Ревут и ругаются. Вчера, по их словам, на совещании в Ирбитской ЦРБ им прямым текстом заявили следующее: с мая под сокращение пойдут медсестры фельдшерских пунктов в селах с населением менее 900 человек. Кое-где фельдшеры сказали, что сразу уволятся, потому что в одиночку работу не потянут. Уволятся — лечить будет некому, новых специалистов на замену просто нет», — пишет Максим Иванов.

Кроме того, отмечает депутат, с фельдшеров планируют снять заведывание ФАПом, что отразится на их заработной плате, и сокращают медсестер в детских садах, где они работали на полставки.

По мнению депутата, сокращения фельдшеров связаны с необходимостью поднимать зарплату врачам.

«Официальная причина: приведение штатного расписание в соответствие с нормативами. Неофициальная: надо поднимать з/п врачам. Как? Видимо за счет медсестер и санитарок… Готовлю запрос Министру здравоохранения Свердловской области Трофимову И. М», — замечает Иванов.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании областного кабинета министров 14 марта поручил обеспечить повышение зарплат врачей до 200 процентов от средней заработной платы по региону в соответствии с установкой, данной Владимиром Путиным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Ирбитском районе массово сокращают фельдшеров
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
Более 150 российских саперов отправились разминировать Пальмиру
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь