В Ирбитском районе массово сокращают фельдшеров

«Пока выступал по законопроекту о садоводах, в приемную позвонили жители Ирбитского района, работники сферы здравоохранения. Ревут и ругаются. Вчера, по их словам, на совещании в Ирбитской ЦРБ им прямым текстом заявили следующее: с мая под сокращение пойдут медсестры фельдшерских пунктов в селах с населением менее 900 человек. Кое-где фельдшеры сказали, что сразу уволятся, потому что в одиночку работу не потянут. Уволятся — лечить будет некому, новых специалистов на замену просто нет», — пишет Максим Иванов.

Кроме того, отмечает депутат, с фельдшеров планируют снять заведывание ФАПом, что отразится на их заработной плате, и сокращают медсестер в детских садах, где они работали на полставки.

По мнению депутата, сокращения фельдшеров связаны с необходимостью поднимать зарплату врачам.

«Официальная причина: приведение штатного расписание в соответствие с нормативами. Неофициальная: надо поднимать з/п врачам. Как? Видимо за счет медсестер и санитарок… Готовлю запрос Министру здравоохранения Свердловской области Трофимову И. М», — замечает Иванов.