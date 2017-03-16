В Ирбитском районе массово сокращают фельдшеров

«Пока выступал по законопроекту о садоводах, в приемную позвонили жители Ирбитского района, работники сферы здравоохранения. Ревут и ругаются. Вчера, по их словам, на совещании в Ирбитской ЦРБ им прямым текстом заявили следующее: с мая под сокращение пойдут медсестры фельдшерских пунктов в селах с населением менее 900 человек. Кое-где фельдшеры сказали, что сразу уволятся, потому что в одиночку работу не потянут. Уволятся — лечить будет некому, новых специалистов на замену просто нет», — пишет Максим Иванов.
Кроме того, отмечает депутат, с фельдшеров планируют снять заведывание ФАПом, что отразится на их заработной плате, и сокращают медсестер в детских садах, где они работали на полставки.
По мнению депутата, сокращения фельдшеров связаны с необходимостью поднимать зарплату врачам.
«Официальная причина: приведение штатного расписание в соответствие с нормативами. Неофициальная: надо поднимать з/п врачам. Как? Видимо за счет медсестер и санитарок… Готовлю запрос Министру здравоохранения Свердловской области Трофимову И. М», — замечает Иванов.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании областного кабинета министров 14 марта поручил обеспечить повышение зарплат врачей до 200 процентов от средней заработной платы по региону в соответствии с установкой, данной Владимиром Путиным.