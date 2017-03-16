Прокуратура Омской области «отняла» у трех депутатов их мандаты

Грустно для депутатов Лузинского сельского поселения закончилась проверка прокуратуры Омской области. Силовики выяснили, что депутаты данного поселения: Николай Великодный, Алексей Крутиков и Александр Нейфельд не представили в срок справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Согласно закону депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные в целях противодействия коррупции. В случае их неисполнения полномочия указанных лиц прекращаются досрочно. В целях устранения нарушений прокуратура Омского района направила в адрес Совета Лузинского сельского поселения информацию, по итогам рассмотрения которой полномочия депутатов досрочно не прекращены», — сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованиями признать незаконным бездействие Совета Лузинского сельского поселения и обязать на ближайшем заседании Совета рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий данных депутатов. Омский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.