Депутаты ЗС попросили прокуратуру разобраться с «мутными типами»

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края от ЛДПР потребовали разобраться с неизвестными лицами, которые собирают персональные данные под видом государственных служащих. Вопрос был поднят на очередной сессии регионального парламента в ходе обсуждения корректировки бюджета.

Перед депутатами выступил вице-спикер ЗС Алексей Кулеш. Лидер либерал-демократов попросил прокурора выяснить, почему частные лица прикрываются чиновниками и собирают на специальных сайтах данные от населения. После этого они проводят собрания граждан от имени государства. Кулеш назвал этих лиц «мутными типами».

Во время своего доклада вице-спикер также обвинил «Единую Россию» в манипуляции общественным сознанием.

«Когда мы на комитете по местному самоуправлению рассматривали вопрос о проекте “Комфортная городская среда”, председатель комитета Алексей Михайлович Клешко несколько раз повторил, что это — партийный проект “Единой России”. Поскольку эта ложь произнесена публично и под телекамеры, я считаю необходимым публично ее опровергнуть. Напомню, что в наименовании государственной программы нет ни слова о “Единой России”, программа финансируется из федерального и краевого бюджета. Партия “Единая Россия” не внесла на реализацию этого проекта ни копейки. Утверждать обратное — манипуляция общественным сознанием», — заявил Кулеш.

Клешко ответил на слова Кулеша. По словам депутата, программу по благоустройству принимали и утверждали именно единороссы.

«Что касается манер, то он [Кулеш] все сам продемонстрировал. Хочу заявить: инициатива о выделении 20 млрд рублей по стране для реализации проекта “Повышение комфортности городской среды” пошла от депутатов “Единой России” и она поддержана президентом. Что касается попыток нас вывести из себя, то они не очень приличны», — заявил Клешко.

Слова вице-спикера вызвали бурную дискуссию в парламенте. Некоторые депутаты обвинили Кулеша в хамстве. В ходе обсуждения было выдвинуто предложение создать комиссию по этике, чтобы не допускать взаимных оскорблений.

Фото: Sibnovosti.ru.