Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников встретился в Москве с Кириенко и Козаком

Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Кроме того, Овсянников принял участие в совещании по вопросам исполнения контракта на проектирование и строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи, которое провел вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак.

Строительство больницы скорой медицинской помощи ведется в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Планируется, что больничные корпуса будут рассчитаны на стационарное лечение 393 пациентов. Поликлиника предусматривает до 400 посещений за одну рабочую смену.