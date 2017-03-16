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10:30 (мск), источник: Крым Press

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников встретился в Москве с Кириенко и Козаком

15 марта в Москве врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников провёл рабочую встречу с первым заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития Севастополя.

Источник: Крым Press

Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Кроме того, Овсянников принял участие в совещании по вопросам исполнения контракта на проектирование и строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи, которое провел вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак.

Строительство больницы скорой медицинской помощи ведется в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Планируется, что больничные корпуса будут рассчитаны на стационарное лечение 393 пациентов. Поликлиника предусматривает до 400 посещений за одну рабочую смену.

Проектно-изыскательские работы должны быть завершены весной текущего года, после чего строители должны приступить к возведению здания больницы. Врио губернатора подтвердил готовность Правительства Севастополя к соблюдению намеченных планов. Уже в 2020 году город получит всю необходимую для эффективного предоставления скорой медицинской помощи инфраструктуру.

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