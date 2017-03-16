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10:55 (мск), источник: Newslab.ru

Отмена открепительных и онлайн-учет: красноярцам рассказали о новшествах на выборах

В первую очередь поправки направлены на повышение доверия среди всех участников избирательного процесса.

Источник: Reuters

На сессии Законодательного Собрания Красноярского края парламентарии обсудили изменения в федеральном законе о выборах президента. Напомним, нового главу государства красноярцы, как и жители всей страны, выберут 18 марта 2018 года.

О том, как изменится процедура выборов в следующем году, рассказал представитель правительства края в Совете Федерации Андрей Клишас. Он пояснил, что в первую очередь закон направлен на повышение доверия среди всех участников избирательного процесса.

Законом предлагается отменить открепительные удостоверения.

«Все вы знаете, что с одной стороны, это неудобно. С другой стороны, сложилось, к сожалению, такое устойчивое мнение о том, что это некое основание для махинаций и фальсификаций. Хочу отметить, что я не считаю использование открепительных удостоверений почвой для махинаций. Тем не менее, это решение было принято после подробных консультаций в ЦИКе», — пояснил Клишас, отметив, что после отмены избирателю больше не придется ехать за этим документом в территорию, где он зарегистрирован.

Вместо этого в законе предлагается внедрить электронную систему контроля избирателей, в рамках которой каждый сможет в режиме онлайн зарегистрироваться на том участке, в котором собирается проголосовать. Также это можно сделать посредством call-центра.

Кроме этого, в законе будет закреплено «простое участие наблюдателей»: они не будут регистрироваться и сообщать о своем количестве. Во время выборов наблюдатели смогут присутствовать на любом избирательном участке. Также в документ будет официально включено требование о наличии камер на участках, а также оперативное создание участковых комиссий, если такое потребуется.

В ходе обсуждения Денис Притуляк поинтересовался, закреплена ли в законе обязательная установка КОИБов, и Андрей Клишас пояснил, что в ЦИКе пока не готовы к таким расходам.

Также парламентарии спросили, есть ли в планах перенос выборов на другие месяцы, а именно на ноябрь и апрель. Докладчик пояснил, что президентские выборы пройдут в марте, так как это сложилось исторически. Что касается переноса депутатских выборов на ноябрь, Клишас отметил, что тогда новые народные избранники не смогут и не успеют принять бюджет.

Депутат Дмитрий Свиридов уточнил, будет ли новый закон действовать и на других выборах. Андрей Клишас сказал, что некоторые из пунктов пока не обсуждаются по линии всех выборов, однако отмена открепительных удостоверений затронет кампании всех уровней.

Народные избранники задали еще ряд вопросов и поддержали закон о выборах президента.

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