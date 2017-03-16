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10:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Cкандал с брендом Красноярского края дошел до председателя правительства

Законность выбора подрядчика в ближайшее время проверят УФАС и прокуратора.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Скандальная история с брендом края дошла до депутатов Законодательного собрания. Сегодня на сессии парламентарий Владислав Зырянов обратился к председателю правительства региона Виктору Томенко.

«Из СМИ мы узнаем, что некое автономное учреждение “Центр региональных и культурных связей”, более того, звучит название агентства “Smart Heart” (разработчик бренда края), хотелось бы понять от министерства культуры, в какую сумму обойдется сие мероприятие? По какому принципу была найдена эта организация? Как это обсуждалось с экспертным сообществом? Я прошу, Виктор Петрович (Томенко), взять этот вопрос на контроль и публично нам об этом рассказать», — заключил Зырянов.

Спикер Александр Усс выразил надежду, что поиск подрядчика на разработку бренда края проходил по закону.

Напомним, история с разработкой бренда края тянется с 2015 году, когда был объявлен первый конкурс на разработку фирменного стиля края. В итоге чиновники конкурс отменили, а в начале марта выяснилось, что безальтернативным подрядчиком будет московская компания, которая хорошо знакома министру культуры Елене Мироненко по совместной работе в музее геологии.

В тоже время на этой неделе стало известно, что законность выбора подрядчика в ближайшее время проверят УФАС и прокуратора.

Вместе с тем, красноярский дизайнер Николай Иваненко в своем блоге на Sibnovosti.ru предложил разработать бренд без бюджетных средств и участия чиновников, создав полноценное экспертное сообщество.

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