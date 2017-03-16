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10:44 (мск), источник: Volga News

Губернатор в эфире телеканала «Россия 24» ответит на вопросы о ключевых направлениях развития региона

В четверг, 16 марта, в 19:00 в эфире телеканала «Россия 24» выйдет программа «Главная тема» с участием губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

В рамках передачи глава региона обсудит с ведущим актуальные вопросы развития Самарской области. В частности, речь пойдет о социально-демографической политике, изменениях в системе соцподдержки граждан, стратегии развития региона до 2030 года, ситуации в экономике и сфере жилищно-коммунального хозяйства, ситуации в Тольятти и на «АвтоВАЗе». Также губернатор ответит на вопросы, касающиеся подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу 2018.

Интервью выйдет в эфир в 19:00 на телеканале «Россия 24».

Также телезрители смогут увидеть программу в воскресенье, 19 марта, в 11:20 на телеканале «Россия 1». Радио-версия программы выйдет в пятницу, 17 марта (первая часть), и в понедельник, 20 марта (вторая часть), в 14:10 на «Радио России Самара», в понедельник в 17:05 на радио «Маяк» и в 18:06 на «Вести ФМ».

Кроме того интервью губернатора покажет информканал «ВАЗ ТВ» 17 марта в 20:00 и «ВАЗ-ТВ-Домашний» 21 марта в 19:00.

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