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10:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Соглашение о сотрудничестве подписали представители Хабаровска и Фуюаня

Соглашение о сотрудничестве подписали мэр Хабаровска Александр Соколов и секретарь комитета КПК Фуюаня Чжоу Хун.

Источник: Reuters

Работа в этом направлении ведется с 2013 года. За это время был проведен ряд мероприятий. В их числе — соревнования по спортивной ходьбе и борьбе, сплав на надувных лодках, педагогическая конференция.

Нынешний договор состоит из 15 пунктов.

«Пятнадцать пунктов соглашения — это все конкретные направления в развитии наших отношений. Это экономика, культура, спорт. Мы уверены, что те задачи, которые поставили перед нами руководители наших стран, будут выполнены», — рассказал Александр Соколов.

В рамках соглашения будет продолжена работа по открытию пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Также особое внимание уделят экономическому сотрудничеству. В частности, планируется организовать обучение российских бизнесменов особенностям китайской интернет-торговли, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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