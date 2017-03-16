Соглашение о сотрудничестве подписали представители Хабаровска и Фуюаня

Работа в этом направлении ведется с 2013 года. За это время был проведен ряд мероприятий. В их числе — соревнования по спортивной ходьбе и борьбе, сплав на надувных лодках, педагогическая конференция.

Нынешний договор состоит из 15 пунктов.

«Пятнадцать пунктов соглашения — это все конкретные направления в развитии наших отношений. Это экономика, культура, спорт. Мы уверены, что те задачи, которые поставили перед нами руководители наших стран, будут выполнены», — рассказал Александр Соколов.