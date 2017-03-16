Поклонская: санкции Запада держат Крым в тонусе

«Санкции держат в тонусе чиновников, подстегивают более активно, не покладая рук работать над достижением главной цели — процветающий и конкурентоспособный Крым», — сказала в интервью РИА Новости Поклонская.

По ее мнению, позиция киевских властей в части признания российского статуса Крыма, к сожалению, зависит не от времени, а от их ума и совести.

«Мы не знаем, сколько понадобится времени, чтобы к власти на Украине пришли адекватные люди, способные принять выбор крымчан. Тем более что киевский режим подавляет любое инакомыслие. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки можно, но для этого необходимо привлечь к уголовной ответственности всех причастных к госперевороту на Украине», — сказала Поклонская.