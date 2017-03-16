ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о «крымской амнистии»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии по случаю трехлетней годовщины воссоединения Крыма и России, которая отмечается 18 марта. Его инициаторами выступают Вадим Деньгин, Ярослав Нилов, Михаил Дегтярев, Алексей Диденко, Елена Строкова, Сергей Иванов и Александр Курдюмов.

Инициатива размещена в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Как значится в пояснительной записке, предлагают распространить «крымскую амнистию» на осужденных к лишению свободы за нетяжкие преступления сроком до пяти лет. Также предлагается амнистировать несовершеннолетних, беременных и имеющих малолетних детей, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, инвалидов I, II и III групп.

При этом под амнистию не подпадают «осужденные за умышленные убийства, грабежи, разбои, изнасилование, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления». Амнистии, согласно документу, не подлежат злостные рецидивисты.