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11:16 (мск), источник: ТАСС

ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о «крымской амнистии»

Амнистии, согласно документу, не подлежат осужденные за тяжкие преступления и злостные рецидивисты.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии по случаю трехлетней годовщины воссоединения Крыма и России, которая отмечается 18 марта. Его инициаторами выступают Вадим Деньгин, Ярослав Нилов, Михаил Дегтярев, Алексей Диденко, Елена Строкова, Сергей Иванов и Александр Курдюмов.

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Инициатива размещена в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Как значится в пояснительной записке, предлагают распространить «крымскую амнистию» на осужденных к лишению свободы за нетяжкие преступления сроком до пяти лет. Также предлагается амнистировать несовершеннолетних, беременных и имеющих малолетних детей, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, инвалидов I, II и III групп.

При этом под амнистию не подпадают «осужденные за умышленные убийства, грабежи, разбои, изнасилование, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления». Амнистии, согласно документу, не подлежат злостные рецидивисты.

Комментарии
7
Сергей Саморуков
Меня всегда умиляет , когда амнистией преступников занимаются те , кто без охраны и в туалет не ходит .
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RENAUDIO
ага вот оно,хорошавиных отпустят.
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vesta
речь идет только о Крыме. Хорошавин на Сахалине..
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