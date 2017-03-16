Замдиректора музея политических репрессий может занять пост замминистра культуры края

Сейчас у министра один зам — ставку занимает Ирина Ясырева. Однако она получила уведомление о сокращении ставки со 2 мая 2017 года и сейчас находится в отпуске.



Госпожа Кокоулина опровергла сведения, что госпожа Костина может стать замом. По ее словам, Елена Костина привлекалась к работе в Минкульте на несколько дней в качестве советника. Министр культуры подтвердила «Ъ», что госпожа Дурнева может стать ее замом. Но вопрос пока не решен, в том числе и из-за временного отсуствия свободных ставок. По данным министра, сокращение ставки единственного зама происходит не по инициативе руководителя ведомства, а по решению кабмина.



Галина Кокоулина возглавила Минкульт в январе 2017 года, до этого времени она возглавляла Пермскую краевую филармонию.