Новым помощником мэра Краснодара стал Владимир Вербицкий

Он рассказал порталу Юга.ру, что будет заниматься публичными проектами администрации, связями с общественностью, интернет-коммуникациями.

У предыдущего мэра Краснодара Владимира Евланова были советники, которые работали на общественных началах. Вербицкий уточнил, что он стал сотрудником администрации.

«Считаю, что это усиление команды. У Владимира отличный опыт. Думаю, он поможет сделать современнее публичную работу администрации. Сейчас на это есть совершенно очевидный запрос в обществе. Рассчитываю на плодотворную совместную работу с ним. Уверен, что это будет интересно и полезно в первую очередь в направлении общения администрации города и горожан», — прокомментировал порталу Юга.ру начальник информационно-аналитического управления администрации Краснодара Павел Тычинкин.

Ранее 31-летний Владимир Вербицкий занимал должность руководителя пресс‑службы и отдела PR в «КЛЮЧАВТО». До этого он был руководителем отдела медиапроектов ФК «Кубань» и журналистом в «Комсомольской правде».