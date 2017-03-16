Новым помощником мэра Краснодара стал Владимир Вербицкий
Помощником мэра Краснодара Евгения Первышова стал Владимир Вербицкий.
Помощником мэра Краснодара Евгения Первышова стал Владимир Вербицкий.
Он рассказал порталу Юга.ру, что будет заниматься публичными проектами администрации, связями с общественностью,
У предыдущего мэра Краснодара Владимира Евланова были советники, которые работали на общественных началах. Вербицкий уточнил, что он стал сотрудником администрации.
«Считаю, что это усиление команды. У Владимира отличный опыт. Думаю, он поможет сделать современнее публичную работу администрации. Сейчас на это есть совершенно очевидный запрос в обществе. Рассчитываю на плодотворную совместную работу с ним. Уверен, что это будет интересно и полезно в первую очередь в направлении общения администрации города и горожан», — прокомментировал порталу Юга.ру начальник
Ранее 31-летний Владимир Вербицкий занимал должность руководителя пресс‑службы и отдела PR в «КЛЮЧАВТО». До этого он был руководителем отдела медиапроектов ФК «Кубань» и журналистом в «Комсомольской правде».