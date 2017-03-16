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11:20 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская рассказала, когда поедет с визитом на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не исключает, что посетит Украину, когда в стране стабилизируется ситуация.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, допускаю (визит — ред.). Уверена, настанет время, когда на Украине все стабилизируется и к власти законным путем придут люди, которые на первое место поставят благополучие собственной страны и украинского народа», — сказала в интервью РИА Новости Поклонская.

Депутат подчеркнула, что была бы рада, если бы Украина снова стала цветущей и доброй страной, где людям не страшно за свою безопасность и жизнь своих близких.

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