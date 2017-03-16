Новым главой Невьянска стал председатель городской думы Александр Берчук

В конкурсе на пост главы Невьянска участвовали четыре кандидата: спикер гордумы Александр Берчук, два заместителя главы администрации Федор Шелепов и Станислав Делидов, и бывший мэр Невьянска Степан Назаров. За Александра Берчука на заседании 15 марта проголосовали 17 народных избранников из 20, пишет «Твой континент».

Бывший глава Невьянска Евгений Каюмов ранее был назначен управляющим Горнозаводским округом.

Кроме того, вчера 15 марта прошли выборы мэра в Нижней Туре. На этот пост претендовали четыре кандидата. Однако ни один из них не набрал необходимых 10 голосов депутатов.