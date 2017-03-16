Президент подписал указы о назначении 33-х судей

Их кандидатуры были предложены Высшим советом магистратуры. Большинство назначенных являются выпускниками Национального института юстиции и будут работать в Кишиневском суде. Точнее, 27 кандидатов назначены судьями Кишиневского суда, а 6 — в районные суды: по двое в суды Хынчешт и Калараша и по одному в суды Унген и Криулян.

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В середине января Высший совет магистратуры выбрал 27 новых судей для Кишиневского суда и предложил их кандидатуры для утверждения президенту. Это:

• Валентин Ластавецкий;.

• Виктория Сандуца;.

• Ольга Ионашку;.

• Сперанца Клима;.

• Анжела Василенко;.

• Октавиана Дворник;.

• Наталья Стратан;.

• Виталий Гуцан;.

• Лариса Лаврик;.

• Таисия Прутян;.

• Кристина Панфил;.

• Серафим Василаке;.

• Джеорджета Грозав;.

• Мария Фрунзе;.

• Вячеслав Мартыненко;.

• Драгош Криган;.

• Галина Чобану;.

• Виктор Сырбу;.

• Марчел Гандрабур;.

• Вячеслав Никула;.

• Евгений Бешеля;.

• Ирина Пэдурару;.

• Алексей Паниш;.

• Лорина Чуботару;.

• Диана Триколич.

Кроме того, президент одобрил перевод двух судей из Бельц и Сынджерей в Кишиневский суд. Это судья из Сынджерей Кристина Кептя и судья из Бельц Наталья Клевады.

Напомним, что Кишиневский суд был создан в результате слияния судов секторов Центр, Буюканы, Рышкановка, Ботаника и Чеканы. Суд начал свою работу с 1 января 2017 года.