Президент подписал указы о назначении 33-х судей
Глава государства Игорь Додон подписал указы о назначении 33-х новых судей в суды первой инстанции.
Глава государства Игорь Додон подписал указы о назначении 33-х новых судей в суды первой инстанции.
Глава государства Игорь Додон подписал указы о назначении 33-х новых судей в суды первой инстанции.
Их кандидатуры были предложены Высшим советом магистратуры. Большинство назначенных являются выпускниками Национального института юстиции и будут работать в Кишиневском суде. Точнее, 27 кандидатов назначены судьями Кишиневского суда, а 6 — в районные суды: по двое в суды Хынчешт и Калараша и по одному в суды Унген и Криулян.
В середине января Высший совет магистратуры выбрал 27 новых судей для Кишиневского суда и предложил их кандидатуры для утверждения президенту. Это:
• Валентин Ластавецкий;.
• Виктория Сандуца;.
• Ольга Ионашку;.
• Сперанца Клима;.
• Анжела Василенко;.
• Октавиана Дворник;.
• Наталья Стратан;.
• Виталий Гуцан;.
• Лариса Лаврик;.
• Таисия Прутян;.
• Кристина Панфил;.
• Серафим Василаке;.
• Джеорджета Грозав;.
• Мария Фрунзе;.
• Вячеслав Мартыненко;.
• Драгош Криган;.
• Галина Чобану;.
• Виктор Сырбу;.
• Марчел Гандрабур;.
• Вячеслав Никула;.
• Евгений Бешеля;.
• Ирина Пэдурару;.
• Алексей Паниш;.
• Лорина Чуботару;.
• Диана Триколич.
Кроме того, президент одобрил перевод двух судей из Бельц и Сынджерей в Кишиневский суд. Это судья из Сынджерей Кристина Кептя и судья из Бельц Наталья Клевады.
Напомним, что Кишиневский суд был создан в результате слияния судов секторов Центр, Буюканы, Рышкановка, Ботаника и Чеканы. Суд начал свою работу с 1 января 2017 года.