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11:55 (мск), источник: БЕЛТА

Минтруда и соцзащиты предлагает полгода возмещать 60% заработка потерявшим работу

Минтруда и соцзащиты готово улучшить положение безработных с помощью страхования от безработицы.

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты предлагает полгода возмещать 60% заработка потерявшим работу. Такая информация размещена на сайте газеты «Рэспублiка», сообщает БЕЛТА.

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Минтруда и соцзащиты готово улучшить положение безработных с помощью страхования от безработицы. Ведомство уже передало в начале февраля свои предложения в правительство. «В нашем предложении мы рекомендуем развивать систему страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — рассказал начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страховой фонд предложено формировать в рамках действующей системы Фонда соцзащиты, т.е. никакого нового органа создаваться не будет. Так же как и соцстрахование, страхование от безработицы будет обязательным. Но получать пособие можно будет только в том случае, если человек зарегистрируется в службе занятости.

«Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников», — подытожил Олег Токун.

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