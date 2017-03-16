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11:41 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловская Общественная палата выбрала своего представителя в Москве

Представителем свердловской Общественной палаты в Москве стал заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий. За него на заседании ОП проголосовали 24 человека.

Об этом Накануне.RU сообщил заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Анатолий Гагарин.

Вторым кандидатом стал Андрей Волегов, который получил четыре голоса. Владимир Винницкий во второй раз становится свердловским представителем в Общественной палате РФ.

Анатолий Гагарин также рассказал, почему на заседание попали лишь некоторые СМИ, а многие не смогли получить аккредитацию.

«Это упущение аппарата Общественной палаты, мы примем меры, чтобы такого больше не происходило. Из-за того, что заседание проходило в резиденции губернатора, в аппарате подумали, что не компетентны давать аккредитацию. Специально заседание никто не закрывал», — прокомментировал Анатолий Гагарин.

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