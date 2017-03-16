Свердловская Общественная палата выбрала своего представителя в Москве

Об этом Накануне.RU сообщил заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Анатолий Гагарин.
Вторым кандидатом стал Андрей Волегов, который получил четыре голоса. Владимир Винницкий во второй раз становится свердловским представителем в Общественной палате РФ.
Анатолий Гагарин также рассказал, почему на заседание попали лишь некоторые СМИ, а многие не смогли получить аккредитацию.
«Это упущение аппарата Общественной палаты, мы примем меры, чтобы такого больше не происходило. Из-за того, что заседание проходило в резиденции губернатора, в аппарате подумали, что не компетентны давать аккредитацию. Специально заседание никто не закрывал», — прокомментировал Анатолий Гагарин.