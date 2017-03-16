Кубанский боксер, единоросс Дмитрий Пирог стал членом комитета по спорту в Госдуме

Напомним, в январе Госдуму по собственному желанию покинул депутат Александр Меткин, избравшийся по Краснодарской региональной группе. Следующим в партийном списке «Единой России», кому должен перейти мандат, стоял Дмитрий Пирог, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на сайт Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В сентябре 2016 года Дмитрий Пирог выдвигал свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы и по закону приостанавливал членство в Общественной палате Краснодарского края.

Политтехнологи оценивали шансы кубанского боксера заменить Александра Меткина в Госдуме как довольно высокие.

Эксперты считали, что Дмитрий Пирог, известный как достаточно медийный спортсмен, при этом ведущий активную общественную работу, часто становился объектом СМИ. И его кандидатура была выгодна региону в целом.

Дмитрий Юрьевич родился в г. Темрюке Краснодарского края, окончил Кубанскую академию физической культуры и спорта, затем Кубанский государственный университет.

Мастер спорта международного класса по боксу. Одиннадцатый россиянин, завоевавший титул Чемпиона мира в профессиональном боксе.

В Государственную Думу избран в составе федерального списка кандидатов «Единой России» (региональная группа № 33, Краснодарский край), сообщается на сайте думского Комитета по спорту.

Сложивший с себя депутатские полномочия Александр Меткин во второй раз избран депутатом Госдумы. Свой первый мандат он получил в 2013 году, заняв место досрочно сложившего полномочия Василия Толстопятова. Меткин не уточнил причины ухода. Однако источник журналистов в парламенте сообщил о желании депутата «вернуться в бизнес».