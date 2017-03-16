Администрация Нижнего Новгорода определила подрядчиков по ремонту дорог в семи районах в 2017 году

Общая сумма контрактов составит почти 2,09 млрд рублей. Так, в Автозаводском районе победителем аукциона признано ООО «Нижавтодорстрой» (предложенная цена — 415 млн 971 тысяча 732 рубля); в Канавинском районе — ООО «Стройинвест» (предложенная цена — 484 млн 363 тысячи 52 рубля); в Ленинском районе — ООО «Магистраль» (предложенная цена — 331 млн 318 тысяч 769 рублей); эта же организация будет заниматься ремонтом дорог в Московском и Приокском районах (предложенная цена контракта — 518 млн 744 тысячи 141 рубль); победителем аукциона на ремонт дорог в Нижегородском и Советском районах стало ООО «Дорожник» (предложенная цена — 339 млн 102 тысячи 303 рубля).

С момента размещения аукционной документации в управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области с жалобами на организацию аукционов обратились две организации — ООО «КОПАС» и ООО «Перспектива». В первом случае 13 марта жалоба была отозвана заявителем, во втором — антимонопольное ведомство 14 марта приняло решение о признании жалобу необоснованной.

При этом, напомним, УФАС усмотрело при проведении аукциона, косвенные признаки сговора участников.

Ориентировочная дата заключения контрактов — 27 марта 2017 года. «После этого будут утверждены и опубликованы графики проведения работ — их предстоит также согласовать с ресурсоснабжающими организациями, которые на лето запланировали проведение ремонта на своих коммуникациях», — говорится в сообщении.

В этом текущем году в городе планируется отремонтировать 67 объектов общей площадью около 1,6 млн кв.м, в первую очередь это центральные магистрали. На эти цели облправительство выделило Нижнему Новгороду почти 2,3 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей — в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».