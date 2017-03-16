Сторонников «единороссов» на Южном Урале снова возглавила женщина

На этом посту она сменила депутата Законодательного собрания области Марину Поддубную, вскоре ротация произойдет также на уровне сопредседателей совета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

В настоящее время на утверждение в Москву, в президиум центрального совета сторонников партии направлен список будущих сопредседателей-южноуральцев, в который включены спикер совета депутатов Розинского городского поселения Татьяна Алексеева, председатель областного совета ветеранов Анатолий Сурков, депутат заксобрания области Константин Толкачев и председатель собрания депутатов Еткульского района Игорь Михайлов.

Новый руководитель южноуральских сторонников партии уже предложила в качестве повседневных тем для работы проблемы экологии, ЖКХ и дорог. Отдельным проектом, по мнению Яремчук, должна быть защита пожилых граждан от различных мошеннических схем.