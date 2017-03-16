Сторонников «единороссов» на Южном Урале снова возглавила женщина
Председателем совета сторонников партии «Единая Россия» в Челябинской области стала Светлана Яремчук, директор ГПЧО «Областное телевидение».
Председателем совета сторонников партии «Единая Россия» в Челябинской области стала Светлана Яремчук, директор ГПЧО «Областное телевидение».
На этом посту она сменила депутата Законодательного собрания области Марину Поддубную, вскоре ротация произойдет также на уровне сопредседателей совета, сообщили Накануне.RU в
В настоящее время на утверждение в Москву, в президиум центрального совета сторонников партии направлен список будущих
Новый руководитель южноуральских сторонников партии уже предложила в качестве повседневных тем для работы проблемы экологии, ЖКХ и дорог. Отдельным проектом, по мнению Яремчук, должна быть защита пожилых граждан от различных мошеннических схем.