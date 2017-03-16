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12:18 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Хорошая новость для Европы»

Радикалы проиграли выборы в Нидерландах.

Источник: Reuters

Народная партия за свободу и демократию под руководством действующего премьер-министра Марка Рютте победила на парламентских выборах в Нидерландах. Второе место заняла крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса.

Таким образом, результаты голосования не стали новым витком глобального тренда — резкого усиления в Европе позиций националистов и правых популистов
Голландцы после “Брексита” сказали “Стоп!” недопустимому популизму. Теперь нам необходимо сформировать стабильное правительство и вести страну вперед.
Марк РюттеПремьер-министр Нидерландов

Канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро поздравили Марка Рютте с победой.

В Нидерландах завершен подсчет голосов в 362 из 388 муниципалитетов после прошедших 15 марта парламентских выборов. Согласно опубликованным сегодня предварительным данным, победила Народная партия за свободу и демократию (НПСД), которая может рассчитывать на 31 из 150 мест в главном законодательном органе страны. Второй финишировала Партия свободы (ПС), возглавляемая Гертом Вилдерсом. Она получит 20 депутатских мандатов. Третью позицию делят «Христианско-демократический призыв» (ХДП) и «Демократы-66» (Д-66). У каждой из этих политических сил будет по 19 представителей в парламенте. Неожиданно слабо выступила социал-демократическая Партия труда, входившая в правящую коалицию. Она потеряла сразу 29 из 38 мест.

Явка на голосовании составила 81% — для Европы это очень высокий показатель, отмечает Reuters

Официальные итоги будут оглашены Избирательным советом 21 марта после повторного подсчета всех голосов. В нынешнем году подсчет проводится вручную, без использования специального программного обеспечения, сообщает информационное агентство Нидерландов ANP. «На создание достоверной картины относительно раскладов уходит больше времени. Это, в свою очередь, замедляет публикацию результатов», — поясняет ANP.

«Похоже, наша партия стала самой представительной в стране в третий раз подряд, прокомментировал победу НПСД ее лидер глава действующего правительства Марк Рютте.— А это значит, что голландцы после “Брексита” сказали “Стоп!” недопустимому популизму. Сегодня мы празднуем, но уже завтра продолжим работу на благо Нидерландов. Мы хотим придерживаться нашего курса — безопасного, стабильного, направленного на процветание».

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Лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс поблагодарил своих сторонников и пообещал не сдаваться. «Голосовавшим за ПС спасибо! Мы получили места, первая победа одержана. Рютте пока от меня не отделался», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Марка Рютте с победой в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора. Она выразила надежду на «продолжение плодотворного сотрудничества» между ФРГ и Нидерландами «как друзьями, соседями и европейцами», сообщил в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. «Хорошей новостью для Европы и Нидерландов» назвал поражение Герта Вилдерса кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ Мартин Шульц.

Марка Рютте поздравили также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. Последний заметил, что в Нидерландах «удалось прервать взлет ультраправых».

Следующим важным этапом после выборов станет формирование правящей коалиции — здесь могут возникнуть серьезные трудности, поскольку впервые за 40 лет она будет состоять не из двух или трех партий, а сразу из четырех. Как отмечает ТАСС, наиболее вероятным представляется союз НПСД с ХДП и Д-66, к которым примкнут еще одна или две партии. Большинство из действующих парламентариев ранее заявили, что ни в каком виде не будут блокироваться с ультраправыми.

Георгий Степанов

Комментарии
4
Свин .
тают ресурсы, тает желание трудиться, тают надежды, тают вековые льды - много чего тает. А злоба растет - все больше голодных понимают что маленькая кучка кровососов жирует за их счет - во всем мире
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Isis Strohmayer
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Борис
Плохая новость для Европы.
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