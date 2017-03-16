«Хорошая новость для Европы»

Источник: Reuters

Народная партия за свободу и демократию под руководством действующего премьер-министра Марка Рютте победила на парламентских выборах в Нидерландах. Второе место заняла крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса.

Таким образом, результаты голосования не стали новым витком глобального тренда — резкого усиления в Европе позиций националистов и правых популистов

Голландцы после “Брексита” сказали “Стоп!” недопустимому популизму. Теперь нам необходимо сформировать стабильное правительство и вести страну вперед. Марк Рютте Премьер-министр Нидерландов

Канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро поздравили Марка Рютте с победой. В Нидерландах завершен подсчет голосов в 362 из 388 муниципалитетов после прошедших 15 марта парламентских выборов. Согласно опубликованным сегодня предварительным данным, победила Народная партия за свободу и демократию (НПСД), которая может рассчитывать на 31 из 150 мест в главном законодательном органе страны. Второй финишировала Партия свободы (ПС), возглавляемая Гертом Вилдерсом. Она получит 20 депутатских мандатов. Третью позицию делят «Христианско-демократический призыв» (ХДП) и «Демократы-66» (Д-66). У каждой из этих политических сил будет по 19 представителей в парламенте. Неожиданно слабо выступила социал-демократическая Партия труда, входившая в правящую коалицию. Она потеряла сразу 29 из 38 мест.

Явка на голосовании составила 81% — для Европы это очень высокий показатель, отмечает Reuters

Официальные итоги будут оглашены Избирательным советом 21 марта после повторного подсчета всех голосов. В нынешнем году подсчет проводится вручную, без использования специального программного обеспечения, сообщает информационное агентство Нидерландов ANP. «На создание достоверной картины относительно раскладов уходит больше времени. Это, в свою очередь, замедляет публикацию результатов», — поясняет ANP. «Похоже, наша партия стала самой представительной в стране в третий раз подряд, прокомментировал победу НПСД ее лидер глава действующего правительства Марк Рютте.— А это значит, что голландцы после “Брексита” сказали “Стоп!” недопустимому популизму. Сегодня мы празднуем, но уже завтра продолжим работу на благо Нидерландов. Мы хотим придерживаться нашего курса — безопасного, стабильного, направленного на процветание».

Справка Выборы во Франции: объяснение в графиках Кто будет участвовать в президентских выборах во Франции и какие проблемы беспокоят французских избирателей больше всего Подробнее