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12:22 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин поддержал создание опорного вуза на базе ТГУ

До 20 марта текущего года Тольяттинский государственный университет (ТГУ) должен подать заявку для участия во втором этапе конкурсного отбора вузов на получение статуса опорных. Одним из обязательных требований конкурса является поддержка вуза-кандидата со стороны администрации субъекта РФ.

ТГУ такую поддержку получил от губернатора Самарской области, председателя попечительского совета университета Николая Меркушкина. Губернатор дал гарантии по софинансированию программы развития ТГУ как опорного вуза региона.

В своем письме Николай Меркушкин на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой подчеркнул, что Тольятти — крупнейший моногород в России и второй по величине город Самарской области, занимающий 19-е место по численности населения. В то же время это самый крупный российский город, не являющийся столицей субъекта федерации. Здесь находится крупнейший в России автомобильный завод ПАО «АвтоВАЗ», входящий в альянс Рено-Ниссан-АвтоВАЗ, и сеть предприятий — производителей автокомпонентов. Также в Тольятти сосредоточены крупнейшие предприятия химической промышленности (ПАО «КуйбышевАзот», ЗАО Корпорация «Тольяттиазот», ООО «СИБУР Тольятти»), предприятия электроэнергетического комплекса (в том числе крупнейшие в Европе ГЭС и ТЭЦ, крупнейший в России производитель трансформаторов — ООО «Тольяттинский Трансформатор»), активно развивается IT-отрасль.

Создание опорного университета на базе ТГУ отвечает запросам региональной экономики и рынка труда. Так, сейчас особенно растет спрос на инженерные профессии. Опорный вуз будет готовить специалистов для действующих и создающихся в Самарской области предприятий и таким образом способствовать повышению эффективности реализации федеральных проектов в г. Тольятти: территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тольятти», особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти», технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Глава региона неоднократно высказывал свою позицию о необходимости преобразования Тольятти в инженерный центр России, о создании условий для эффективной реализации ТОСЭР «Тольятти». Также он подчеркивал необходимость поднять на новый уровень инженерное образование в вузе, создать условия для подготовки лидеров положительных изменений, людей, способных создать инновационный бизнес и работать в команде.

«Реализация программы опорного университета позволит создать научно-образовательный центр, обеспечивающий подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, способных к практической деятельности по созданию конкурентоспособных отечественных технологий и производств, обеспечить привлечение и сохранение в городе талантливой молодежи», — отметил в письме Ольге Васильевой Николай Меркушкин.

Также губернатор уточнил, что правительство Самарской области гарантирует софинансирование реализации проекта развития опорного университета на базе ТГУ за счет средств регионального бюджета в объеме не менее 20% субсидий из средств федерального бюджета.

Добавим, что программа развития опорного университета на базе ТГУ также поддержана решением думы г. о. Тольятти и объединенного заседания совета и правления союза «Торгово-промышленная палата г. Тольятти». В своих докладах перед ними ректор ТГУ Михаил Криштал подчеркивал, что опорные вузы создаются в рамках реализации приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», одобренного Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Согласно этой программе, к 2025 году в 80 регионах страны должны быть созданы сто университетов нового типа — центров инноваций в образовательной, технологической, научной и социокультурной сферах регионов.

В данный момент возможность поддержки проекта Тольяттинского госуниверситета рассматривается руководителями ключевых предприятий региона, депутатами Самарской губернской и Государственной думы РФ, а также общественными организациями.

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