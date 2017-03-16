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12:45 (мск), источник: УНИАН

Кабмин намерен продолжить чрезвычайные меры на рынке электроэнергии

15 февраля Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер, которые позволили войти в режим экономии угля антрацитовой группы.

Источник: УНИАН

Кабинет министров Украины намерен продолжить действие введенных месяц назад чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания правительства, запланированного на сегодня, 16 марта.

Докладчиком по вопросу выступит министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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Как сообщал УНИАН, решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии было разработано Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и представлено в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба 13 февраля.

15 февраля Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер, которые позволили войти в режим экономии угля антрацитовой группы. По информации вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, инструкции по энергопотреблению переданы на места, и к нарушителям ежесуточных режимов энергопотребления будут применены штрафные санкции.

Чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок в Украину антрацита с неподконтрольных украинским властям территорий.

Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.

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