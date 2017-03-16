Аксенов заявил о крахе модели однополярного мира

По его словам, возвращение Крыма и Севастополя стало символом укрепления роли России как великой мировой державы.

«Это означало крах модели однополярного мира. Попытки навязать эту модель международному сообществу обернулись хаосом в международных отношениях, разрушением суверенных государств, новой колонизацией», — сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном третьей годовщине «Крымской весны».

Аксенов подчеркнул, что решение о принятии полуострова в состав России было основано на воле народа, который является единственным источником любой власти.