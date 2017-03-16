Аксенов заявил о крахе модели однополярного мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воссоединение крымского полуострова с Россией положило начало краху модели однополярного мира.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воссоединение крымского полуострова с Россией положило начало краху модели однополярного мира.
По его словам, возвращение Крыма и Севастополя стало символом укрепления роли России как великой мировой державы.
«Это означало крах модели однополярного мира. Попытки навязать эту модель международному сообществу обернулись хаосом в международных отношениях, разрушением суверенных государств, новой колонизацией», — сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном третьей годовщине «Крымской весны».
Аксенов подчеркнул, что решение о принятии полуострова в состав России было основано на воле народа, который является единственным источником любой власти.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина