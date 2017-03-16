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12:34 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов заявил о крахе модели однополярного мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воссоединение крымского полуострова с Россией положило начало краху модели однополярного мира.

Источник: РИА Новости

По его словам, возвращение Крыма и Севастополя стало символом укрепления роли России как великой мировой державы.

«Это означало крах модели однополярного мира. Попытки навязать эту модель международному сообществу обернулись хаосом в международных отношениях, разрушением суверенных государств, новой колонизацией», — сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном третьей годовщине «Крымской весны».

Аксенов подчеркнул, что решение о принятии полуострова в состав России было основано на воле народа, который является единственным источником любой власти.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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