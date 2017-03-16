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13:06 (мск), источник: СуперОмск

Горст считает, что голосовать за мэра Омска нужно открыто и поименно

Сегодня, 16 марта, прошло заседание комитета ОГС по регламенту, на котором был утвержден порядок голосования при выборе мэра Омска. Правовое поле позволяет голосовать открыто, тайно и поименно.

Изначально проект решения предполагал поименное голосование, однако нашлись желающие голосовать как тайно, так и открыто.

Алексей Ложкин, Виталий Путинцев, Сергей Дроздов высказались за тайное голосование, также эту систему поддержали Леонид Михайленко, Ирина Матвеенко и Юрий Тюленев.

В свою очередь первый вице-спикер Василий Мамонтов и председатель ОГС Галина Горст выразили свое мнение, что голосовать нужно не только поименно бюллетенями, но и открыто — когда каждый депутат озвучивает, кому отдает свой голос.

«Ситуация для Омска абсолютно новая, впервые именно депутаты будут выбирать мэра из депутатов, которых предложит комиссия. Это не обязательно два кандидата, может быть и три — если у нас кто-то набрал большее количество, а два-три кандидата набрали одинаковое количество голосов. Ситуация может быть различная. И я считаю, что такое ответственное решение депутаты должны принимать открытым поименным голосованием. Жители должны знать, чьими голосами избран тот или иной градоначальник», — прокомментировала Горст.

В результате проект решения приняли к рассмотрению в исходном виде, где предполагается поименное голосование. Он будет обсуждаться в дальнейшем.

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