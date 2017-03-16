Адвокат Януковича назвал точный адрес в Ростове, где проживает политик

Экс-президент проживает в Ростове в трехэтажном особняке площадью 490 кв. метров на улице Еременко. Дом Януковича находится на территории коттеджного поселка. Такие данные предоставил адвокат адвокатского объединения «Aver Lex» Виталий Сердюк в в ответ на заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что адрес проживания Януковича недействителен.

«Адрес предоставлен Генеральной прокуратуре и подтвержден не только Государственной миграционной службой РФ, но и Генеральной прокуратурой РФ. Более того, ГП РФ в своем письме подтвердила Генеральной прокуратуре Украины, что по этому адресу расположен трехэтажный жилой дом, а не какие-то складские помещения», — цитирует слова адвоката ТСН.

Как сообщали Юга.ру, 14 марта Луценко заявил, что по адресу регистрации Януковича в Ростове-на-Дону обнаружили складские помещения.

Напомним, Виктор Янукович находится в России с февраля 2014 года. Он покинул Украину после произошедшего в ней госпереворота.

Генпрокуратура Украины возбудила против него восемь уголовных производства, а правоохранительные органы объявили его в международный розыск. Российские власти отказались экстрадировать Януковича.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Янукович купил дом в Ростовской области.