Адвокат Януковича назвал точный адрес в Ростове, где проживает политик
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича опроверг информацию о том, что адресом регистрации политика являются складские помещения.
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича опроверг информацию о том, что адресом регистрации политика являются складские помещения.
«Адрес предоставлен Генеральной прокуратуре и подтвержден не только Государственной миграционной службой РФ, но и Генеральной прокуратурой РФ. Более того, ГП РФ в своем письме подтвердила Генеральной прокуратуре Украины, что по этому адресу расположен трехэтажный жилой дом, а не
Как сообщали Юга.ру, 14 марта Луценко заявил, что по адресу регистрации Януковича в
Напомним, Виктор Янукович находится в России с февраля 2014 года. Он покинул Украину после произошедшего в ней госпереворота.
Генпрокуратура Украины возбудила против него восемь уголовных производства, а правоохранительные органы объявили его в международный розыск. Российские власти отказались экстрадировать Януковича.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Янукович купил дом в Ростовской области.