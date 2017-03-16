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12:40 (мск), источник: Новости Воронежа

Экс-глава управления образования Константин Викторов внезапно уволился с поста директора школы № 101

На этом посту он проработал чуть более одного года.

В четверг, 16 марта, в редакцию «Новости Воронежа» поступило сообщение о возможном увольнении с поста директора школы № 101, расположенной в Коминтерновском районе. Учебное заведение считается престижным, оно было открыто в прошлом году в так называемом квартале ВГУ. На строительство израсходовали более полумиллиарда рублей, школа рассчитана на 825 человек.

«Действительно, Константин Викторов написал заявление на увольнение. Сегодня он занимает пост директора последний день», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Воронежа.

Напомним, Константин Викторов работал в должности главы управления образования и молодежной политики Воронежа. Однако 17 декабря 2015 года написал заявление на увольнение из мэрии по собственному желанию. После чего устроился работать директором школы № 101.

По данным нашего источника в образовательном учреждении, уход директора может быть связан с двумя обстоятельствами. Первое — это скандал с возможными поборами в школе, а второе — банальная борьба за престижное место.

В мэрии интернет-газете «Новости Воронежа» сообщили, что пока обязанности директора будет исполнять кто-то из завучей.

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