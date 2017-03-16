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12:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Валерий Шанцев вручил штандарт губернатора Нижегородской области гендиректору «Завода Красный Якорь» Дмитрию Барыкину

Валерий Шанцев вручил почетный штандарт губернатора Нижегородской области штандарт генеральному директору «Завода Красный Якорь» Дмитрию Барыкину. Об этом сообщает пресс-служба предприятия 16 марта 2017 года.

Согласно информации, по итогам 2016 года предприятие отмечено за достижение наилучших показателей по результатам оценки эффективности деятельности промышленных организаций и организаций сферы потребительского рынка и услуг.

«Почетный штандарт — знак признания успехов предприятия в финансово-хозяйственной деятельности, освоении передовых технологий, выпуске конкурентоспособной продукции», — говорится в сообщении.

«В 2016 году “Красный Якорь” увеличил выпуск продукции на 30%. Это стало результатом завершения в 2015 году первого этапа модернизации производства. Надеемся, что 2017 год будет для нас не менее плодотворным — завод начинает второй этап модернизации», — отметил Дмитрий Барыкин.

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