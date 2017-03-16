Данияр Акишев: Никто не мешает мне работать

«Нет, никто мне не мешает работать, считаю, что работа председателя Нацбанка и Нацбанка в целом — это результат высококвалифицированной работы большой группы специалистов. Это и заместители и руководители структурных подразделений Нацбанка. Мы свою работу выполняем честно. И понятно, что в условиях ухудшения экономической ситуации многие бизнес-процессы в частном финансовом секторе происходят не так, как хочется наверное многим акционерам, если они не обеспечивают должной рентабельности и прибыльности (фининститутов — Ред.). Естественно, что это приводит порой к ухудшению финансовых показателей в отдельных фининститутах. Нацбнак стоит на страже защиты интересов всех депозиторов, вкладчиков физических лиц, мы обязаны обращать внимание на такие вопросы», — заметил Данияр Акишев.

Он отметил, что «обращая внимание, на такие проблемные вопросы мы сталкиваемся с тем, что многие финансовые институты порой бывают недовольны теми регуляторными и надзорными требованиями со стороны Нацбанка. И возникает на наш взгляд критика наших действий. Если она обоснована, то я еще раз говорю, что мы готовы разговаривать для ее понимания если действительно считается, что мы каким-то образом необоснованно где-то действуем. Но если эта критика касается персоналий, моих коллег, которые со мной работают, мы считаем эту необоснованную критику неприемлемой. Думаю, что глава государства имел виду то, что нужно работать невзирая на персоналии, что мы и делаем.

Напомним, 3 февраля, в Астане после доклада главы Нацбанка Данияра Акишева на расширенном заседании правительства с участием Нурсултана Назарбаева президент заявил: «Считаю, что Нацбанк работал грамотно в тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу, чтобы возможности банка по контролю и регулированию усилить законодательно. Дать право такое надо, внести проект. И вмешательство в дела Нацбанка надо считать вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать, — отметил глава государства.

После Нурсултан Назарбаев поддержал Данияра Акишева. «Я смотрю и вижу, чем больше Нацбанк начинает наводить порядок, тем больше нападки на его председателя, которого я стопроцентно поддерживаю. Это делают акционеры и спонсоры, которых вот здесь сидят, в этом зале. Никого не бойся, никого! Не газеты и журналисты виноваты, а хозяева. Мы к хозяевам примем меры, которые препятствуют наведению порядка», — заявил президент.