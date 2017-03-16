Данияр Акишев: Никто не мешает мне работать
Данияр Акишев: Считаю, что работа председателя Нацбанка и Нацбанка в целом — это результат высококвалифицированной работы большой группы специалистов.
Данияр Акишев: Считаю, что работа председателя Нацбанка и Нацбанка в целом — это результат высококвалифицированной работы большой группы специалистов.
На вопрос одного из журналистов на
Данияр Акишев ответил.
«Нет, никто мне не мешает работать, считаю, что работа председателя Нацбанка и Нацбанка в целом — это результат высококвалифицированной работы большой группы специалистов. Это и заместители и руководители структурных подразделений Нацбанка. Мы свою работу выполняем честно. И понятно, что в условиях ухудшения экономической ситуации многие
Он отметил, что «обращая внимание, на такие проблемные вопросы мы сталкиваемся с тем, что многие финансовые институты порой бывают недовольны теми регуляторными и надзорными требованиями со стороны Нацбанка. И возникает на наш взгляд критика наших действий. Если она обоснована, то я еще раз говорю, что мы готовы разговаривать для ее понимания если действительно считается, что мы
Напомним, 3 февраля, в Астане после доклада главы Нацбанка Данияра Акишева на расширенном заседании правительства с участием Нурсултана Назарбаева президент заявил: «Считаю, что Нацбанк работал грамотно в тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу, чтобы возможности банка по контролю и регулированию усилить законодательно. Дать право такое надо, внести проект. И вмешательство в дела Нацбанка надо считать вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать, — отметил глава государства.
После Нурсултан Назарбаев поддержал Данияра Акишева. «Я смотрю и вижу, чем больше Нацбанк начинает наводить порядок, тем больше нападки на его председателя, которого я стопроцентно поддерживаю. Это делают акционеры и спонсоры, которых вот здесь сидят, в этом зале. Никого не бойся, никого! Не газеты и журналисты виноваты, а хозяева. Мы к хозяевам примем меры, которые препятствуют наведению порядка», — заявил президент.