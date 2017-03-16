Меркель посетит Москву 2 мая

БЕРЛИН, 16 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Премьер немецкой федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, который в настоящее время находится в Москве, сказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет 2 мая в российскую столицу, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство DPA.

В правительстве в ответ на запрос корр. ТАСС не опровергли и не подтвердили данную информацию. «Мы видели это сообщение. Вы знаете, что о предстоящих поездках мы информируем исключительно тогда, когда наступает подходящий момент», — сказали в пресс-службе кабмина.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам в Москве, что дата приезда немецкого канцлера согласована. При этом он не стал уточнять сроки, отметив, что такие объявления делаются обеими сторонами одновременно.