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12:44 (мск), источник: ТАСС

Меркель посетит Москву 2 мая

Как сообщил премьер Баварии Хорст Зеехофер, канцлер Германии рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: AP 2017

БЕРЛИН, 16 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Премьер немецкой федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, который в настоящее время находится в Москве, сказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет 2 мая в российскую столицу, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство DPA.

В правительстве в ответ на запрос корр. ТАСС не опровергли и не подтвердили данную информацию. «Мы видели это сообщение. Вы знаете, что о предстоящих поездках мы информируем исключительно тогда, когда наступает подходящий момент», — сказали в пресс-службе кабмина.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам в Москве, что дата приезда немецкого канцлера согласована. При этом он не стал уточнять сроки, отметив, что такие объявления делаются обеими сторонами одновременно.

Комментарии
12
Супер Справедливость
Поэтому каждый из вас на своем месте...
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Супер Справедливость
Поэтому каждый из вас на своем месте...
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Супер Справедливость
Многое зависит и от культурного уровня самого народа.. только не надо сейчас переводить все на голубизну, как здесь любят это делать..
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