Место замглавы Калининграда Сергея Мельникова займёт Юрий Кондратьев

На посту он сменит Сергея Мельникова, которого назначат сити-менеджером Балтийска. Об этом заявил глава Калининграда Александр Ярошук в эфире радио «Комсомольская правда» в четверг, 16 марта.

— Исполнять обязанности будет Кондратьев Юрий Львович, заместитель его. А дальше посмотрим. Для меня трудностей не будет, чтобы определиться, сможет ли человек работать. Так он был вторым, а сможет ли работать первым, в течение двух месяцев будет понятно, — сообщил Ярошук.

В понедельник, 13 марта, сразу два источника Калининград.Ru сообщили о переходе Сергея Мельникова в администрацию Балтийска. Александр Ярошук объяснил перестановку решением врио губернатора Антона Алиханова.

Кроме того, работу поменяет врио министра по муниципальному развитию и внутренней политике Максим Коломиец. По неофициальной информации, он возглавит администрацию Гвардейского округа вместо Александра Торбы, который вернётся в правительство области.