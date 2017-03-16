Место замглавы Калининграда Сергея Мельникова займёт Юрий Кондратьев
Исполняющим обязанности председателя комитета городского хозяйства городской администрации станет Юрий Кондратьев.
Исполняющим обязанности председателя комитета городского хозяйства городской администрации станет Юрий Кондратьев.
На посту он сменит Сергея Мельникова, которого назначат
— Исполнять обязанности будет Кондратьев Юрий Львович, заместитель его. А дальше посмотрим. Для меня трудностей не будет, чтобы определиться, сможет ли человек работать. Так он был вторым, а сможет ли работать первым, в течение двух месяцев будет понятно, — сообщил Ярошук.
В понедельник, 13 марта, сразу два источника Калининград.Ru сообщили о переходе Сергея Мельникова в администрацию Балтийска. Александр Ярошук объяснил перестановку решением врио губернатора Антона Алиханова.
Кроме того, работу поменяет врио министра по муниципальному развитию и внутренней политике Максим Коломиец. По неофициальной информации, он возглавит администрацию Гвардейского округа вместо Александра Торбы, который вернётся в правительство области.