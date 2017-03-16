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12:48 (мск), источник: Volga News

Глава поселения Красная Поляна с помощью прокуратуры ушел в досрочную отставку

В Пестравском районе после прокурорской проверки ушел в отставку глава сельского поселения Красная Поляна Валерий Глазков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В конце 2016 г. надзорное ведомство установило, что на конкурсную комиссию по избранию главы сельского поселения Красная Поляна кандидат Валерий Глазков представил справку о доходах за 2015 г. с неполными и недостоверными сведениями. К тому же с 21 сентября 2013 г. по 25 января 2016 г. он, являясь выборным должностным лицом, замещающим выборную должность на постоянной основе, — главой сельского поселения Красная Поляна, — осуществлял трудовую деятельность в МБУ «Центр МТО» и получал зарплату, что недопустимо.

В связи с этим прокуратура вынесла в адрес собрания представителей Пестравского района представление с требованием о досрочной отставке главы поселения.

Еще до рассмотрения акта прокурорского реагирования Глазков подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, которое и было рассмотрено вместе с представлением прокуратуры.

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