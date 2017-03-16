В электроэнергетике постепенно наведут порядок

При этом председатель комитета привел статистику: 160 энергопередающих организаций Казахстана контролируют 500 тыс. километров электросетей страны. Еще 25 тыс. км находится в ведении национальной компании АО «KEGOK». 5 тыс. км электросетей — в ведении местных исполнительных органов и 4,5 тыс. км являются бесхозными, неохраняемыми, за которые никто не несет ответственности. В случае непредвиденных обстоятельств, аварии или погодных условий они выходят из строя и могут обесточить населенные пункты. Как сообщил Сунгат Есимханов, в таких ситуациях «приходится очень непросто» акиматам: необходимо найти и привлечь специалистов, которые могли бы взять ответственность за починку и дальнейший мониторинг сетей и подстанций или трансформаторов.

Именно поэтому в новом законопроекте ставится вопрос о том, чтобы электрические сети на территории Казахстане «получили своего хозяина». Так, 4,5 тыс. км бесхозных электросетей передадут энергопередающим организациям в нагрузку, а взамен эти компании смогут получить послабления в сфере регулирования их деятельности как естественных монополистов.

«В целом за 7−8 последних лет мы очень хорошо инвестировали в сферу электроэнергетики, подняли генерацию. На сегодня в Казахстане имеется 30% профицита электроэнергии. Как минимум до 2025 года мы обеспечены электроэнергией. Тем не менее сейчас стоит вопрос с энергопередающими компаниями. Крупных региональных игроков на рынке — 19, на среднем уровне и мелких компаний — 113. К тому же у нас есть целый пласт предприятий, которые находятся в государственной коммунальной собственности. Почему произошел такой рост? Одна из причин — в 2012 году было отменено лицензирование в рамках реализации политики по снижению лицензируемых видов деятельности и с 2012 года на 34 увеличилось количество энергопередающих организаций. Конечно, и 126 это немало, ведь в тот период требования к лицензированию были недостаточно жесткие. Кроме того, сыграла свою роль приватизация конца 90-х годов, когда ведомственные сети уходили в частную собственность», — рассказал Сунгат Есимханов.

Представитель Минэнерго привел в пример Карагандинскую область, где электроэнергетическая система поделена на два региона — Карагандинский и Жезказганский. В некоторых из цепочек обоих электроэнергетических районов существует по три, четыре, а местами и по пять посредников в виде мелких энергопередающих компаний. Некоторые контролируют лишь от 1 до 10 км электросетей, но каждая из таких компаний налагает свой тариф.