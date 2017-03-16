В электроэнергетике постепенно наведут порядок

Об этом сегодня на круглом столе в мажилисе Парламента заявил председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Сунгат Есимханов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
При этом председатель комитета привел статистику: 160 энергопередающих организаций Казахстана контролируют 500 тыс. километров электросетей страны. Еще 25 тыс. км находится в ведении национальной компании АО «KEGOK». 5 тыс. км электросетей — в ведении местных исполнительных органов и 4,5 тыс. км являются бесхозными, неохраняемыми, за которые никто не несет ответственности. В случае непредвиденных обстоятельств, аварии или погодных условий они выходят из строя и могут обесточить населенные пункты. Как сообщил Сунгат Есимханов, в таких ситуациях «приходится очень непросто» акиматам: необходимо найти и привлечь специалистов, которые могли бы взять ответственность за починку и дальнейший мониторинг сетей и подстанций или трансформаторов.
Именно поэтому в новом законопроекте ставится вопрос о том, чтобы электрические сети на территории Казахстане «получили своего хозяина». Так, 4,5 тыс. км бесхозных электросетей передадут энергопередающим организациям в нагрузку, а взамен эти компании смогут получить послабления в сфере регулирования их деятельности как естественных монополистов.
«В целом за 7−8 последних лет мы очень хорошо инвестировали в сферу электроэнергетики, подняли генерацию. На сегодня в Казахстане имеется 30% профицита электроэнергии. Как минимум до 2025 года мы обеспечены электроэнергией. Тем не менее сейчас стоит вопрос с энергопередающими компаниями. Крупных региональных игроков на рынке — 19, на среднем уровне и мелких компаний — 113. К тому же у нас есть целый пласт предприятий, которые находятся в государственной коммунальной собственности. Почему произошел такой рост? Одна из причин — в 2012 году было отменено лицензирование в рамках реализации политики по снижению лицензируемых видов деятельности и с 2012 года на 34 увеличилось количество энергопередающих организаций. Конечно, и 126 это немало, ведь в тот период требования к лицензированию были недостаточно жесткие. Кроме того, сыграла свою роль приватизация конца 90-х годов, когда ведомственные сети уходили в частную собственность», — рассказал Сунгат Есимханов.
Представитель Минэнерго привел в пример Карагандинскую область, где электроэнергетическая система поделена на два региона — Карагандинский и Жезказганский. В некоторых из цепочек обоих электроэнергетических районов существует по три, четыре, а местами и по пять посредников в виде мелких энергопередающих компаний. Некоторые контролируют лишь от 1 до 10 км электросетей, но каждая из таких компаний налагает свой тариф.
«Новый закон, который, мы надеемся, поддержат депутаты, будет их объединять, что должно сказаться на надежности и обеспеченности электроэнергией нашего населения. Помимо укрупнения региональных компаний и решения вопроса по передачи в нагрузку 4,5 тыс. км бесхозяйственных электросетей, будет также разрешаться ситуация с сетями на балансе госпредприятий. Официальных предприятий, которые работают в сфере естественных монополий, у нас сейчас 27. В то же время очень много сетей, которые у нас строятся за счет бюджета. Новые сети — это хорошо, но их нужно обслуживать, вести, ремонтировать, охранять, ведь есть случаи воровства. Поэтому приходилось уговорами заставлять брать предприятия электросети себе на баланс. Теперь мы должны законодательно закрепить этот момент. Кроме того, новый законопроект позволит ввести требования к деятельности энергопередающих организаций. Если с 2012 года мы ушли от лицензирования, то, получается, мы никаких требований не выставляли. А есть ли вообще персонал у некоторых энергопередающих организаций? Можно было бы жестко пойти по пути лицензирования, но в период, когда идет поддержка предпринимательской среды, либерализация бизнес-сектора, мы планируем пока ограничиться поэтапным введением требований к энергопередающим компаниям», — заключил Сунгат Есимханов.