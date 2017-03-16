Кремль опроверг причастность ФСБ к кибератакам на аккаунты Yahoo!

Так он прокомментировал уголовное дело Минюста США против сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина и хакеров Алексея Белана и Карима Баратова.

Ни одно российское ведомство, в том числе и ФСБ, не причастно к кибератакам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что абсолютно не может идти речи о какой-то официальной причастности какого-либо российского ведомства, включая ФСБ, к каким-либо противоправным действиям в киберпространстве», — сказал Песков (цитаты по «РИА Новости»).

По его словам, Москва узнала об этой ситуации из СМИ. Американские власти не предоставили никакой официальной информации по этому поводу.

«Россия всегда была заинтересована, и говорила об этом на различных уровнях, в сотрудничестве в области противодействия киберпреступности и в интересах обеспечения кибербезопасности. Считаем, что в наше время это одна из приоритетных задач», — продолжил пресс-секретарь президента.

Он выразил надежду, что российские власти получат информацию по официальным каналом.