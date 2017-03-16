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13:15 (мск), источник: NewsKo

Суд подтвердил правоту УФАС в споре с Пермской гордумой

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правоту Пермского УФАС России в споре с Пермской городской думой и указал на законность решения антимонопольного органа по делу о закреплении за МУП «Пермгорэлектротранс» обязанности по ремонту и содержанию асфальтового покрытия трамвайных путей.

Соответствующее решение было вынесено в июле 2015 года. Основанием для возбуждения дела стало заявление управления МВД России по Перми.

Антимонопольная служба установила, что дума незаконно возложила эти функции на «ПГЭТ» и предусмотрела в бюджете города необходимые субсидии на выполнение этих функций. Поскольку рынок ремонта и содержания городских дорог является конкурентным, ремонт покрытия трамвайных путей, как части автомобильной дороги, должен производить подрядчик, выбранный по результатам закупки в рамках Закона о контрактной системе № 44-ФЗ. Действия администрации привели к ограничению конкуренции на этом рынке и были квалифицированы УФАС как нарушение ст. 15 закона «О защите конкуренции».

Александр Плаксин, и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России:

 — Это решение Пермского УФАС России создаёт прецедент, который способен изменить судебную практику по всей стране, поскольку сейчас многие муниципалитеты возлагают обязанность ремонта асфальтового покрытия трамвайных путей на горэлектротрансы.

Источник — Пермское УФАС России.

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