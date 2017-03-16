Мифы об «аннексии» и «оккупации» Крыма рушатся, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Мифы украинской и западной пропаганды об «аннексии» и «оккупации» Крыма рушатся, ведущие политики в разных странах готовы признать российский статус полуострова, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Сегодня в мировой политической конъюнктуре происходят колоссальные изменения. Все больше людей в мире узнают правду о российском Крыме. Мифы украинской и западной пропаганды об “аннексии” и “оккупации” полуострова рушатся. Ведущие политики в разных странах заявляют о готовности признать российский статус нашего региона», — сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном третьей годовщине мартовского референдума, итогом которого стало воссоединение полуострова с Россией.

По его мнению, в этом немалая заслуга народной дипломатии. Только за прошлый год Крым посетили 47 иностранных делегаций. Дальновидные представители бизнеса уже сегодня видят российский полуостров без санкций и готовят почву для инвестиций.