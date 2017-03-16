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13:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти выставили на торги участок за усадьбой Быстржинских

ДИЗО оценил землю в 1,343 млн рублей.

Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронежской области выставил на торги участок площадью 135 кв. м по адресу: улица Платонова, 11 т во вторник, 14 марта. Землю, которая находится за усадьбой Быстржинских, разрешается использовать под обустройство пешеходных зон, велосипедных дорожек, парковых дорог и проездов, сообщается на сайте регионального фонда госимущества.

Стартовая стоимость лота — 1,343 млн рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимаются с 15 марта по 10 апреля, результаты торгов станут известны 12 апреля.

В непосредственной близости с выставленным на торги участком, за усадьбой Быстржинских ОАО «Домостроительный комбинат» начал строительство многоэтажки, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» краевед Ольга Рудева.

 — Само историческое здание находится под охраной, дом и флигель отреставрировали. Но уже во дворе усадьбы началась стройка — ДСК разрешение на его строительство получил, — сообщила Ольга Рудева.

Кроме того, недалеко от выставленной на торги территории находится участок по адресу: Платонова, 15 компании «Воронежбетон», которая собиралась там возвести 20-этажный дом. Однако в октябре 2016 года прокуроры запретили строительство, сославшись на незаконно полученное разрешение на возведение высотки. Через дорогу от Платонова, 11 т находятся Воронежский облсуд, региональное управление СКР, отделение Сбербанка.

Все центральные воронежские улицы, в том числе и Платонова, числились в списке улиц, на которых возможно обустройство платных парковок. В рамках договора концессии инвестор создаст 6 тыс. парковочных мест в центральной части города — от Университетской площади до площади Заставы и от Цирка до Чернавского моста. Запустить в эксплуатацию первые 3 тыс. парковочных мест концессионер сможет уже в октябре-ноябре 2017 года, еще 3 тыс. — к 1 апреля 2018 года.

Контекст

С 2000 года собственником территории усадьбы Быстржинских является ОАО «ДСК». В 2011 году застройщик запланировал возвести на месте старинного особняка многоэтажку. Наблюдать за строительством вызвались воронежские археологи. Активисты добились того, что весной 2015 года на территории усадьбы начались раскопки, позволившие понять ценность древнего здания. Археологи отыскали под землей подвал постройки середины XIX века и множество древних предметов: скифскую керамику античных времен, игольницу XVIII века, фаянсовую ручку от комода XIX века, пули начала XX века, монеты Петровской эпохи, а также человеческие останки XVI—XVII вв.еков.

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