Воронежские власти выставили на торги участок за усадьбой Быстржинских

Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронежской области выставил на торги участок площадью 135 кв. м по адресу: улица Платонова, 11 т во вторник, 14 марта. Землю, которая находится за усадьбой Быстржинских, разрешается использовать под обустройство пешеходных зон, велосипедных дорожек, парковых дорог и проездов, сообщается на сайте регионального фонда госимущества.

Стартовая стоимость лота — 1,343 млн рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимаются с 15 марта по 10 апреля, результаты торгов станут известны 12 апреля.

В непосредственной близости с выставленным на торги участком, за усадьбой Быстржинских ОАО «Домостроительный комбинат» начал строительство многоэтажки, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» краевед Ольга Рудева.

— Само историческое здание находится под охраной, дом и флигель отреставрировали. Но уже во дворе усадьбы началась стройка — ДСК разрешение на его строительство получил, — сообщила Ольга Рудева.

Кроме того, недалеко от выставленной на торги территории находится участок по адресу: Платонова, 15 компании «Воронежбетон», которая собиралась там возвести 20-этажный дом. Однако в октябре 2016 года прокуроры запретили строительство, сославшись на незаконно полученное разрешение на возведение высотки. Через дорогу от Платонова, 11 т находятся Воронежский облсуд, региональное управление СКР, отделение Сбербанка.

Все центральные воронежские улицы, в том числе и Платонова, числились в списке улиц, на которых возможно обустройство платных парковок. В рамках договора концессии инвестор создаст 6 тыс. парковочных мест в центральной части города — от Университетской площади до площади Заставы и от Цирка до Чернавского моста. Запустить в эксплуатацию первые 3 тыс. парковочных мест концессионер сможет уже в октябре-ноябре 2017 года, еще 3 тыс. — к 1 апреля 2018 года.

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