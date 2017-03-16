Песков опроверг поступление Путину письма Януковича с просьбой ввести войска на Украину

«Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось», — сказал Песков журналистам в четверг.

Он не стал комментировать информацию о том, что, выступая на заседании Совета безопасности ООН, постпред РФ Виталий Чуркин говорил о наличии такого письма и о том, что он уполномочен доложить о нем

Он не стал комментировать информацию о том, что, выступая на заседании Совета безопасности ООН, постпред РФ Виталий Чуркин говорил о наличии такого письма и о том, что он уполномочен доложить о нем

«Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал», — отметил пресс-секретарь.

4 марта 2014 года на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы на Украине.