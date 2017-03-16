Песков опроверг поступление Путину письма Януковича с просьбой ввести войска на Украину
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU —
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU —
«Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось», — сказал Песков журналистам в четверг.
«Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию
4 марта 2014 года на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы на Украине.
«Как законно избранный президент Украины обращаюсь к президенту Путину с просьбой использовать Вооруженные силы России для восстановления законности на территории Украины», — процитировал Чуркин это письмо. По его словам, обращение к президенту РФ было датировано 1 марта 2014 года.