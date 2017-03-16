Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Эксперт: блокада Донбасса нанесла сильнейший удар по Ахметову
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
13:37 (мск), источник: Интерфакс

Песков опроверг поступление Путину письма Януковича с просьбой ввести войска на Украину

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакого письма от экс-президента Украины Виктора Януковича в адрес президента РФ Владимира Путина в администрацию главы российского государства не поступало.

Источник: РИА "Новости"

«Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось», — сказал Песков журналистам в четверг.

Он не стал комментировать информацию о том, что, выступая на заседании Совета безопасности ООН, постпред РФ Виталий Чуркин говорил о наличии такого письма и о том, что он уполномочен доложить о нем

«Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал», — отметил пресс-секретарь.

4 марта 2014 года на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы на Украине.

«Как законно избранный президент Украины обращаюсь к президенту Путину с просьбой использовать Вооруженные силы России для восстановления законности на территории Украины», — процитировал Чуркин это письмо. По его словам, обращение к президенту РФ было датировано 1 марта 2014 года.

Комментарии
10
Сергей Даринский
Не получал письмо потому что так работает ,,Почта России". Надо было голубями.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
на всякий пожарный,могли рыпнуться ,а так Сс№ыкатно стало...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
У каждого в жизни появляется такой человек, после которого ты меняешься. И совершенно не важно, было это безграничное счастье или сумасшедшая боль. Ты просто понимаешь, что таким как раньше, ты больше не будешь.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кто и откуда стрелял на Майдане: Янукович рассказал, как началась война на Украине
28 ноября 2016© Ньюстюб
Порошенко заявил о готовности снять блокаду Донбасса
Порошенко ввел санкции против российских банков сроком на год
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Экс-жена Дональда Трампа напишет мемуары о жизни с магнатом
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь