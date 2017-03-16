Краевой МФЦ возглавил Игорь Никитин
Приказом и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Павла Шевырова на должность руководителя КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» назначен Игорь Никитин.
Приказом и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Павла Шевырова на должность руководителя КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» назначен Игорь Никитин.
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С 2011 по 2016 гг. занимал различные должности в региональных и федеральных государственных учреждениях. В последнее время работал начальником управления развития систем поддержки принятия управленческих решений Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. К должностным обязанностям руководителя Пермского краевого многофункционального центра Игорь Никитин приступил с сегодняшнего дня.
Прежний руководитель МФЦ Дмитрий Дымбрылов стал фигурантом уголовного дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию сети МФЦ в Пермском крае. В конце 2016 года он был уволен.