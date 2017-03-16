Вячеслав Двораковский пояснил, кто создал ему образ «никчемного» мэра

В эксклюзивном комментарии «СуперОмску» Вячеслав Двораковский пояснил, кого он имел в виду, говоря о создании окраски его работы. Двораковский корректно не стал называть каких-либо имен и фамилий, но уточнил, что это СМИ и чиновники.

«Такой образ мэра создался в городе Омске, поэтому население по-другому уже воспринять не может. Источник ведь у населения один — СМИ. Говоря о созданной в Омске окраске деятельности мэра, я имел в виду средства массовой информации, а за ними стоят их владельцы и чиновники, видимо, тоже. Все, кто в этом участвовал, создали этот образ», — прокомментировал Двораковский.

Ранее Вячеслав Двораковский признал, что он непопулярный градоначальник, и переложил вину за это на других.

«Какую окраску деятельности мэра хотели придать для общественного мнения, такой она и получилась. А окраску придали такую, что мэр никчемный. Я все это понимаю и вижу. К людям сложно предъявлять претензии — они просто получают информацию. Но пусть это останется на совести тех, кто это делал», — заявил Двораковский.