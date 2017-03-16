Вячеслав Двораковский пояснил, кто создал ему образ «никчемного» мэра
Глава города прокомментировал «СуперОмску», кого имел в виду, говоря об окраске деятельности мэра.
Глава города прокомментировал «СуперОмску», кого имел в виду, говоря об окраске деятельности мэра.
В эксклюзивном комментарии «СуперОмску» Вячеслав Двораковский пояснил, кого он имел в виду, говоря о создании окраски его работы. Двораковский корректно не стал называть
«Такой образ мэра создался в городе Омске, поэтому население
Ранее Вячеслав Двораковский признал, что он непопулярный градоначальник, и переложил вину за это на других.
«Какую окраску деятельности мэра хотели придать для общественного мнения, такой она и получилась. А окраску придали такую, что мэр никчемный. Я все это понимаю и вижу. К людям сложно предъявлять претензии — они просто получают информацию. Но пусть это останется на совести тех, кто это делал», — заявил Двораковский.
Выборы нового мэра Омска пройдут в апреле этого года. Среди основных фаворитов называют