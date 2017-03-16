Депутаты Горсовета одобрили передачу земли под Домом Советов правительству области

Землю, а также прилегающие к Дому Советов каскад фонтанов и два резервуара хотят передать в безвозмездное пользование областному управлению формирования государственной недвижимости. Как пояснил замглавы администрации Калининграда Александр Зуев, предполагается, что впоследствии участок и имущество перейдут в собственность регионального правительства.

— В настоящий момент идёт серьёзный судебный спор между правительством и собственником основного здания. Имущество передаётся, чтобы был единый представитель. Это необходимо для последующей реализации проекта «Сердце города», — сказал Зуев.

Окончательное решение о передаче земли и имущества примут на ближайшем заседании Горсовета.

Ранее врио губернатора Антон Алиханов заявлял, что власти региона намерены передать свою долю в Доме Советов в частную собственность. «Мы сейчас с основным собственником провели уже переговоры, провели переговоры с ещё одними собственниками, нашли все пути консолидировать владение в одних руках частных, а не государственных, чтобы реализовать те планы, которые в настоящий момент у собственников есть», — пояснял глава региона.

В 2016 году администрация Калининграда обратилась в суд с требованием к ООО «Протострой» перезаключить договор аренды на земельный участок под зданием Дома Советов. Его площадь предлагают сократить в четыре раза. Однако основной собственник здания заявил, что в этом случае объект не смогут ввести в эксплуатацию. «По нормативам там должно быть около 300 машиномест, плюс проезды, в том числе и пожарные. А в случае уменьшения земельного участка реализовать эти требования не получится», — пояснял гендиректор «Протостроя» Константин Шевейко.

Основная часть Дома Советов принадлежит ООО «Протострой». Областное правительство является владельцем около 15% площадей здания в технических этажах.