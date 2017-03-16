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13:43 (мск), источник: Volga News

В Исаклинском районе выберут нового главу

В понедельник, 13 марта, собрание представителей Исаклинского района объявило конкурс на должность главы муниципального образования.

Как пояснили в администрации, объявление конкурса носит плановый характер. Дело в том, что 12 марта у действующего главы района Валерия Ятманкина истек срок полномочий.

Согласно документу, заявки от кандидатов принимаются с 20 марта по 10 апреля.

Сам Валерий Ятманкин сообщил Волга Ньюс, что намерен принять участие в конкурсе: «Я буду подавать заявку наравне с другими кандидатами. Надеюсь, что и дальше продолжу работу на благо района».

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