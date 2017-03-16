В Исаклинском районе выберут нового главу

Как пояснили в администрации, объявление конкурса носит плановый характер. Дело в том, что 12 марта у действующего главы района Валерия Ятманкина истек срок полномочий.

Согласно документу, заявки от кандидатов принимаются с 20 марта по 10 апреля.

Сам Валерий Ятманкин сообщил Волга Ньюс, что намерен принять участие в конкурсе: «Я буду подавать заявку наравне с другими кандидатами. Надеюсь, что и дальше продолжу работу на благо района».