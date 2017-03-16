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13:58 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: Наша задача-максимум: войти в число «пилотных» агломераций России

Челябинская область намерена двумя проектами — «Челябинск» и «Горный Урал» — войти в число пилотных агломераций России. Федеральный перечень пилотных проектов по агломерации моногородов формирует минэкономразвития РФ по поручению президента Владимира Путина.

«Наша задача-максимум: войти в число “пилотных” агломераций России, — подчеркнул Борис Дубровский. — Только так мы сможем реально провести диверсификацию экономики наших моногородов, создать предприятия шестого технологического уклада и получить дополнительное федеральное финансирование на проекты».

В состав агломерации «Горный Урал» войдут монопрофильные территории: Миасс, Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Усть-Катав, Сатка, Бакал, Куса с общей численностью населения свыше 532 тысячи человек. В состав Челябинской агломерации (два миллиона человек) будут включены Челябинск, Копейск, Красноармейский, Сосновский, Еманжелинский, Еткульский и Коркинский районы.

«Очевидно, что агломерация “Челябинск” формируется как моноцентричная, а агломерация “Горный Урал”, напротив, полицентричной», — отметил губернатор. Ядром горнозаводской агломерации станут Миасс и Златоуст.

По словам Бориса Дубровского, в горнозаводской агломерации есть «точки роста» и выход на крупные госкопорации Ростех и Роскосмос. «А технологии производственные потянут за собой технологии социальные, как это убедительно показывает опыт всех стран и регионов, где состоялась модернизация», — обозначил Борис Дубровский.

Борис Дубровский поддержал проект будущей агломерации и дал поручение министерству строительства и инфраструктуры сделать следующий шаг по его созданию — приступить к разработке схемы территориального планирования, а региональному минэконому — продолжить работу по формирование заявки на участие в федеральном пилотном проекте.

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