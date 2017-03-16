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14:01 (мск), источник: Капитал

Рада приняла изменения в законопроект о заочном осуждении

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект № 5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства)».

Источник: Капитал

За документ проголосовали 252 парламентария, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, предусмотрена возможность осуществлять вызов лица, находящегося за пределами Украины, путем направления повестки по последнему известному месту его жительства или пребывания и обязательного публикации в печатных СМИ Кабинета министров или ВР и на официальном сайте органа, осуществляющего досудебное расследование (в таких случаях лицо считается надлежащим образом ознакомлен с содержанием повестки о вызове с момента его опубликования в этих СМИ). При этом в случае, если подозреваемый добровольно явится к следователю судьи, а обвиняемый в суд, решение о разрешении на задержание с целью поводу теряет законную силу с момента добровольного появления, о чем суд уведомляет прокурора.

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Согласно закону, до 18 месяцев увеличивается максимально допустимый срок содержания под стражей для случаев, когда речь идет об особо сложных уголовных производствах по особо тяжких преступлениях, совершенных организованными группами, преступными организациями.

Также предусматривается возможность продления генеральным прокурором срока досудебного расследования до 18 месяцев.

В случае объединения уголовных производств порядок исчисления сроков досудебного расследования определяется: путем поглощения менее срока большим — в производствах, которые расследовались в один промежуток времени; путем добавления сроков досудебного расследования по каждому из производств — в производствах, которые расследовались в разные промежутки времени, которые не пересекаются, в пределах сроков досудебного расследования преступления, предусматривающий наиболее длительный срок предварительного расследования с учетом возможности его продления.

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